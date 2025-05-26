ФАС наказала нефтяные компании ХМАО из-за цен на бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники оштрафованы на 49 миллионов рублей за сговор на рынке нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.
«Компании „Юганскнефтепродукт и Нефтепродуктсервис единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС в нескольких муниципалитетах. Экономических обоснований для этого не было“, — следует из информации ведомства.
В результате рассмотрения дела Ханты-Мансийское УФАС России признало действия компания нарушающими антимонопольное законодательство. Штраф в общей сложности составил почти 49 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что антимонопольная служба выявила признаки сговора при установлении цен на газомоторное топливо в Ханты-Мансийске. Ппредприниматели намеренно удерживали стоимость на заправках.
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