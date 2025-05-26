В Кургане жильцы дома добились закрытия похоронного магазина

В Кургане по требованию местных жителей прекратилась работа ритуального магазина, который располагался на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.
«Прокуратура города Кургана по обращению жителей многоквартирного дома провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности похоронной службы. Установлено, что на первом этаже многоквартирного дома в помещении осуществлялась деятельность по торговле похоронными принадлежностями и соответствующей атрибутики. Кроме того, помещение использовалось не по назначению, указанному в выписке из ЕГРН (магазин промышленных товаров)», — пояснили в ведомстве.
По действующим санитарно-эпидемиологическим и строительным правилам, размещение магазинов ритуальных услуг на первых этажах жилых многоквартирных домов запрещено. Прокуратурой внесено представление руководителю похоронной службы, по результатам которого деятельность магазина была прекращена, а все образцы продукции вывезены.
Ранее в Кургане уже закрывались различные объекты розничной торговли и общественного питания. Например, магазин «Копейка» на улице Станционной, занимавший первый этаж жилого дома, а также «Банкет-холл Элит» и кофейня «Мишель».
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