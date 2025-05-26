26 мая 2025

Центральный район Челябинска стал больше за счет новых поселков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Западный и Пригородный отнесли к Центральному району Челябинска
Поселки Западный и Пригородный отнесли к Центральному району Челябинска Фото:
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Челябинск расширяет границы за счет пригорода

Поселки Западный и Пригородный, включенные в состав Челябинска, отнесли к Центральному району города. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

«Присоединенные к Челябинску поселки Западный и Пригородный отнесли к Центральному району. Решение принято депутатами на заседании городской думы», — передает корреспондент URA.RU.

Заксобрание Челябинской области официально включило поселки в состав столицы региона в конце апреля. Возможность объединения с пригородом власти стали рассматривать в конце 2024 года после прямой линии главы региона Алексея Текслера с населением. Тогда губернатор и озвучил предложение об объединении.

В начале марта мэр Алексей Лошкин заявил, что присоединение перспективное решение и позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. В том числе ускорить строительство новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов.

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Поселки Западный и Пригородный, включенные в состав Челябинска, отнесли к Центральному району города. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Присоединенные к Челябинску поселки Западный и Пригородный отнесли к Центральному району. Решение принято депутатами на заседании городской думы», — передает корреспондент URA.RU. Заксобрание Челябинской области официально включило поселки в состав столицы региона в конце апреля. Возможность объединения с пригородом власти стали рассматривать в конце 2024 года после прямой линии главы региона Алексея Текслера с населением. Тогда губернатор и озвучил предложение об объединении. В начале марта мэр Алексей Лошкин заявил, что присоединение перспективное решение и позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. В том числе ускорить строительство новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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