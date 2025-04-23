Заксобрание региона расширило границы Челябинска

Законодательное собрание Челябинской области включило в состав Челябинска поселки Западный и Пригородный, ранее входившие в Сосновский район. Как сообщает корреспондент URA.RU, депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа.
«Перечень населенных пунктов, входящих в состав Челябинского городского округа: Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный, — говорится в приложении к принятому закону закону „О статусе и границах Челябинского городского округа“. Эти же поселки исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа.
Закон направлен для подписания и опубликования губернатору региона Алексею Текслеру. Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет.
Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями — 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это даст толчок строительству новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться инфраструктурой всего Челябинска. Кроме того, ростом численности горожан можно обосновать дополнительные дотации из федерального бюджета.
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