23 апреля 2025

Заксобрание региона расширило границы Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В состав Челябинска включены два поселка
В состав Челябинска включены два поселка Фото:

Законодательное собрание Челябинской области включило в состав Челябинска поселки Западный и Пригородный, ранее входившие в Сосновский район. Как сообщает корреспондент URA.RU, депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа.

«Перечень населенных пунктов, входящих в состав Челябинского городского округа: Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный, — говорится в приложении к принятому закону закону „О статусе и границах Челябинского городского округа“. Эти же поселки исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа.

Закон направлен для подписания и опубликования губернатору региона Алексею Текслеру. Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет.

Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями — 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это даст толчок строительству новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться инфраструктурой всего Челябинска. Кроме того, ростом численности горожан можно обосновать дополнительные дотации из федерального бюджета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Законодательное собрание Челябинской области включило в состав Челябинска поселки Западный и Пригородный, ранее входившие в Сосновский район. Как сообщает корреспондент URA.RU, депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа. «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Челябинского городского округа: Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный, — говорится в приложении к принятому закону закону „О статусе и границах Челябинского городского округа“. Эти же поселки исключены из перечня населенных пунктов Сосновского муниципального округа. Закон направлен для подписания и опубликования губернатору региона Алексею Текслеру. Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями — 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это даст толчок строительству новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться инфраструктурой всего Челябинска. Кроме того, ростом численности горожан можно обосновать дополнительные дотации из федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...