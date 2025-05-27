Верховный суд России предложил пожалеть россиян, попавшихся на хранении наркотиков

Верховный суд предложил смягчить наказание для наркозависимых
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Кроме того, предлагается снизить верхние пределы наказаний и убрать нижние
Кроме того, предлагается снизить верхние пределы наказаний и убрать нижние Фото:

Верховный суд России выступил с инициативой смягчить наказание для граждан, впервые попавшихся на незаконном хранении или приобретении наркотиков без цели сбыта. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ вынесен на обсуждение Пленума Верховного суда.

«Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица», — пояснили инициативу в Верховном суде, передает ТАСС. Именно зависимость становится основной причиной совершения правонарушений.

Предлагается предоставить таким осужденным возможность пройти курс лечения и реабилитации, что, по мнению суда, повысит эффективность ресоциализации и снизит риск рецидива. Кроме того, для преступлений, связанных с хранением наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта, предлагается снизить верхние пределы наказаний и убрать нижние, чтобы суды могли более гибко подходить к назначению наказания в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Законопроект предлагает отказаться от наказания в виде лишения свободы для лиц, впервые совершивших преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, изготовлением наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Также изменения коснутся незаконного культивирования наркосодержащих растений и незаконной выдачи или подделки рецептов на наркотические вещества, если преступления не сопровождаются отягчающими обстоятельствами.

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Верховный суд России выступил с инициативой смягчить наказание для граждан, впервые попавшихся на незаконном хранении или приобретении наркотиков без цели сбыта. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ вынесен на обсуждение Пленума Верховного суда. «Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица», — пояснили инициативу в Верховном суде, передает ТАСС. Именно зависимость становится основной причиной совершения правонарушений. Предлагается предоставить таким осужденным возможность пройти курс лечения и реабилитации, что, по мнению суда, повысит эффективность ресоциализации и снизит риск рецидива. Кроме того, для преступлений, связанных с хранением наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта, предлагается снизить верхние пределы наказаний и убрать нижние, чтобы суды могли более гибко подходить к назначению наказания в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Законопроект предлагает отказаться от наказания в виде лишения свободы для лиц, впервые совершивших преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, изготовлением наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Также изменения коснутся незаконного культивирования наркосодержащих растений и незаконной выдачи или подделки рецептов на наркотические вещества, если преступления не сопровождаются отягчающими обстоятельствами.
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