Mash: мошенники довели до самоубийства профессора МГУ

В Москве бывший профессор экономического факультета МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как стал жертвой мошенников. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
«Бывший профессор МГУ покончил с собой из-за украинских мошенников», — пишет telegram-канал Mash. Пенсионеру позвонили неизвестные и, используя классическую схему «развода», убедили, что его сбережения находятся в опасности. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и настояли на срочном переводе всех средств «на безопасный счет». Под давлением профессор перевел 34 миллиона рублей.
Чтобы собрать еще больше средств, Борис Бояринцев продал всю свою недвижимость, выручив дополнительно 18 миллионов рублей, которые также были переведены мошенникам. Общая сумма ущерба составила 52 миллиона рублей. По словам близкого друга Бояринцева, пенсионер в последние дни выглядел крайне подавленным и жаловался на серьезные проблемы. После одной из встреч за городом друг обнаружил профессора мертвым. В кармане погибшего была обнаружена бумага о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
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