Гражданина Украины депортировали из Тюмени и РФ через Беларусь

Гражданин Украины, отсидевший срок за разбой в тюменской колонии, два года ждал своей депортации. В итоге мужчину выдворили через белорусский пункт пропуска «Гомель». Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев.
«Мужчина отбывал наказание в 8,5 лет в ИК-2. После его должны были депортировать. Решение было принято летом 2023 года, но исполнено лишь на днях. Депортации он ждал в спецучреждении для иностранцев. На Украину его направили через Беларусь», — рассказал Рябцев.
По его словам, отправка была массовой. Граждан, которых также должны были выдворить на территорию Украины, направили и из Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили депортацию матери участника СВО из Узбекистана. Выдворение из страны заменили штрафом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!