26 мая 2025

Гражданина Украины депортировали из Тюмени и РФ через Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина 8,5 лет провел в тюменской колонии
Мужчина 8,5 лет провел в тюменской колонии Фото:

Гражданин Украины, отсидевший срок за разбой в тюменской колонии, два года ждал своей депортации. В итоге мужчину выдворили через белорусский пункт пропуска «Гомель». Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев.

«Мужчина отбывал наказание в 8,5 лет в ИК-2. После его должны были депортировать. Решение было принято летом 2023 года, но исполнено лишь на днях. Депортации он ждал в спецучреждении для иностранцев. На Украину его направили через Беларусь», — рассказал Рябцев.

По его словам, отправка была массовой. Граждан, которых также должны были выдворить на территорию Украины, направили и из Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили депортацию матери участника СВО из Узбекистана. Выдворение из страны заменили штрафом.

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Гражданин Украины, отсидевший срок за разбой в тюменской колонии, два года ждал своей депортации. В итоге мужчину выдворили через белорусский пункт пропуска «Гомель». Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев. «Мужчина отбывал наказание в 8,5 лет в ИК-2. После его должны были депортировать. Решение было принято летом 2023 года, но исполнено лишь на днях. Депортации он ждал в спецучреждении для иностранцев. На Украину его направили через Беларусь», — рассказал Рябцев. По его словам, отправка была массовой. Граждан, которых также должны были выдворить на территорию Украины, направили и из Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили депортацию матери участника СВО из Узбекистана. Выдворение из страны заменили штрафом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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