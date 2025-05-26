В Пермском техникуме физрук заставил студентов сдавать нормативы по лыжам летом

В политехническом техникуме Краснокамска (Пермский край) учитель физкультуры заставляет студентов сдавать норматив по лыжам летом. Необычное явление попало на кадры очевидцев в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи вступились за учителя.
«Николай Александрович — лучший учитель. За просто так, заставлять делать это он не будет. Значит было за что. Пусть учатся отвечать за свои косяки», — пишет пользователь Эдуард Микаилов в паблике «Газета Бумер Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU дозвонилось до приемной учебного заведения, там пообещали прокомментировать инцидент позже. Также направлен запрос в Министерство образования и науки Пермского края. Ответ ожидается.
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