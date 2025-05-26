26 мая 2025

В пермском техникуме физрук заставил студентов сдавать нормативы по лыжам летом. Видео

В Пермском техникуме физрук заставил студентов сдавать нормативы по лыжам летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Необычное явление попало на кадры очевидцев в соцсетях
Необычное явление попало на кадры очевидцев в соцсетях Фото:

В политехническом техникуме Краснокамска (Пермский край) учитель физкультуры заставляет студентов сдавать норматив по лыжам летом. Необычное явление попало на кадры очевидцев в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи вступились за учителя. 

«Николай Александрович — лучший учитель. За просто так, заставлять делать это он не будет. Значит было за что. Пусть учатся отвечать за свои косяки», — пишет пользователь Эдуард Микаилов в паблике «Газета Бумер Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU дозвонилось до приемной учебного заведения, там пообещали прокомментировать инцидент позже. Также направлен запрос в Министерство образования и науки Пермского края. Ответ ожидается.

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В политехническом техникуме Краснокамска (Пермский край) учитель физкультуры заставляет студентов сдавать норматив по лыжам летом. Необычное явление попало на кадры очевидцев в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи вступились за учителя.  «Николай Александрович — лучший учитель. За просто так, заставлять делать это он не будет. Значит было за что. Пусть учатся отвечать за свои косяки», — пишет пользователь Эдуард Микаилов в паблике «Газета Бумер Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU дозвонилось до приемной учебного заведения, там пообещали прокомментировать инцидент позже. Также направлен запрос в Министерство образования и науки Пермского края. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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