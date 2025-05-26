На севере Пермского края на отдаленном кордоне Лыпья Вишерского заповедника родились котята. Родители — настоящие лесные охотники, говорят в заповеднике. Отец Мавр охраняет кордон от соболей и норок, мать Августина — знатная охотница на мышей. Скоро малышей особой лыпьинской породы привезут в Пермь, где сотрудники заповедника надеются найти им добрых хозяев.
«На Лыпье родились котята нашей лыпьинской породы. В Пермь привезут их в начале июня, когда им исполнится два месяца. Ищем хороших хозяев для них», — рассказали URA.RU в заповеднике «Вишерский».
Заявку на заповедного котенка можно оставить на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». На видео они сняты еще совсем маленькими. В Пермь приедут уже слегка повзрослевшие.
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