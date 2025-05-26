26 мая 2025

Вишерский заповедник открыл для пермяков бронь на котят уникальной породы. Видео

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Кошки из Лыпьи могут не только украшать, но и охранять дом (архивное фото)
Кошки из Лыпьи могут не только украшать, но и охранять дом (архивное фото) Фото:

На севере Пермского края на отдаленном кордоне Лыпья Вишерского заповедника родились котята. Родители — настоящие лесные охотники, говорят в заповеднике. Отец Мавр охраняет кордон от соболей и норок, мать Августина — знатная охотница на мышей. Скоро малышей особой лыпьинской породы привезут в Пермь, где сотрудники заповедника надеются найти им добрых хозяев.

«На Лыпье родились котята нашей лыпьинской породы. В Пермь привезут их в начале июня, когда им исполнится два месяца. Ищем хороших хозяев для них», — рассказали URA.RU в заповеднике «Вишерский».

Заявку на заповедного котенка можно оставить на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». На видео они сняты еще совсем маленькими. В Пермь приедут уже слегка повзрослевшие.

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На севере Пермского края на отдаленном кордоне Лыпья Вишерского заповедника родились котята. Родители — настоящие лесные охотники, говорят в заповеднике. Отец Мавр охраняет кордон от соболей и норок, мать Августина — знатная охотница на мышей. Скоро малышей особой лыпьинской породы привезут в Пермь, где сотрудники заповедника надеются найти им добрых хозяев. «На Лыпье родились котята нашей лыпьинской породы. В Пермь привезут их в начале июня, когда им исполнится два месяца. Ищем хороших хозяев для них», — рассказали URA.RU в заповеднике «Вишерский». Заявку на заповедного котенка можно оставить на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». На видео они сняты еще совсем маленькими. В Пермь приедут уже слегка повзрослевшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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