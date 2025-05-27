В Шри-Ланке завелись комары, переносящие опасный вирус

На Шри-Ланке фиксируют вспышку вирусной лихорадкой чикунгунья в районах Коломбо и Гампаха. Вирус передается через укусы комаров. Об этом предупреждает Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке.
«Фиксируется наиболее активная вспышка лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет», — пишет Посольство РФ в официальном telegram-канале. Власти предупреждают о вероятности дальнейшего распространения инфекции в другие регионы страны. Вирус чикунгунья передается исключительно через укусы комаров рода Aedes — тех же, которые распространяют лихорадку денге. Передача заболевания от человека к человеку невозможна. Особое внимание к профилактике должны уделять беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями.
Чикунгунья проявляется, как правило, внезапным повышением температуры, сильной болью в суставах, ломотой в теле и кожной сыпью. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней после укуса инфицированного комара. Хотя большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких дней, у некоторых боль в суставах может сохраняться дольше.
На сегодняшний день заболевание наиболее активно фиксируется в Кадуэле, Готатуве и Баттарамулле (округ Коломбо), а также в густонаселенных кварталах округа Гампаха. По словам ведущего эпидемиолога доктора Чинтаны Переры, подобные эпидемии уже имели место в 2006–2008 годах, когда Шри-Ланка столкнулась с масштабными вспышками чикунгуньи.
Министерство здравоохранения и посольства рекомендуют соблюдать меры предосторожности для предотвращения укусов комаров. Важно использовать защитные сетки на окнах и дверях, носить закрытую одежду, а открытые участки кожи обрабатывать репеллентами согласно инструкции. Необходимые меры:
- Установка москитных сеток на дверях и окнах;
- Применение репеллентов на кожу и одежду;
- Ношение одежды, максимально закрывающей тело, особенно днем;
- Избегание скоплений воды возле жилья, где могут размножаться комары.
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