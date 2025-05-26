Тюменская облдума попросила Путина расширить региональный список городов трудовой доблести

Президента РФ Владимира Путина попросили присвоить Ишиму (Тюменская область) звание города трудовой доблести. Обращение к президенту было поддержано депутатами областной думы.
«Самоотверженный труд жителей Ишима в годы войны отмечался государственными наградами. Ишимским заводам и предприятиям вручались переходящие Красные знамена Государственного Комитета Обороны. Среди них — паровозное депо Ишим. Кроме того, в паровозном депо при участии других предприятий железнодорожного узла в 1942 году построен бронепоезд „Патриот“, воевавший до сентября 1945-го», — сказано в материалах к заседанию.
Наличие оснований для наделения города новым статусом ишимским чиновникам уже подтвердили эксперты РАН. С присвоением звания Ишиму будет положена стела трудовой доблести, кроме того местным властям станет легче получать федеральные субсидии на инфраструктурные и социальные проекты.
Сейчас в области звание города трудовой доблести носит только Тюмень. Таким статусом областную столицу президент России наделил в 2021 году.
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