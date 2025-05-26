В реках Тюменской области, где ранее уровень воды превысил критические отметки, продолжает снижаться. Данные представлены на сайте паводок72.рф.
«Уровень воды в Абатском: минус три сантиметра за сутки. В Викулово — также минус три сантиметра», — следует из данных сервиса по мониторингу.
В данных населенных пунктах вода все еще превышает критические отметки, но идет на спад. Прирост же наблюдается в Тобольске (река Иртыш) и Тюмени (Тура): за сутки уровень воды в них поднялся на два сантиметра.
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