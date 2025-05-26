26 мая 2025

В Тюменской области мелеют опасные реки. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим в тюменских селах Абатское и Викулово идет на спад
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реках идет на спад (архивное фото)
Уровень воды в реках идет на спад (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В реках Тюменской области, где ранее уровень воды превысил критические отметки, продолжает снижаться. Данные представлены на сайте паводок72.рф.

«Уровень воды в Абатском: минус три сантиметра за сутки. В Викулово — также минус три сантиметра», — следует из данных сервиса по мониторингу.

В данных населенных пунктах вода все еще превышает критические отметки, но идет на спад. Прирост же наблюдается в Тобольске (река Иртыш) и Тюмени (Тура): за сутки уровень воды в них поднялся на два сантиметра.

Вода продолжает убывать, а редкий прирост - незначителен
Вода продолжает убывать, а редкий прирост - незначителен
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В реках Тюменской области, где ранее уровень воды превысил критические отметки, продолжает снижаться. Данные представлены на сайте паводок72.рф. «Уровень воды в Абатском: минус три сантиметра за сутки. В Викулово — также минус три сантиметра», — следует из данных сервиса по мониторингу. В данных населенных пунктах вода все еще превышает критические отметки, но идет на спад. Прирост же наблюдается в Тобольске (река Иртыш) и Тюмени (Тура): за сутки уровень воды в них поднялся на два сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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