У полпреда Жоги появился новый помощник, прежний — уезжает на Ямал. Фото

Василий Догдаев стал помощником полпреда Жоги
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум «Патриоты Урала» с участием Артема Жоги. Челябинск, гурарий евгений, подольный борис, жога артем
Евгений Гурарий (справа) искал новую работу больше полугода Фото:

У полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги появился новый помощник. Это Василий Догдаев, начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, сообщил URA.RU источник в свердловском истеблишменте.

«Назначение фактически уже состоялось», — уточнил собеседник. На сайте полпредства информация об этой кадровой перестановке пока отсутствует.

Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го.

Догдаев сменил Евгения Гурария, который в ближайшее время, как анонсировало URA.RU, станет замгубернатора ЯНАО. Гурарий курировал в полпредстве развитие науки и высшего образования, а после начала спецоперации РФ на Украине занялся еще и поддержкой производителей боевых дронов.

Василия Догдаева согласовывали несколько недель
Василия Догдаева согласовывали несколько недель
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У полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги появился новый помощник. Это Василий Догдаев, начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, сообщил URA.RU источник в свердловском истеблишменте. «Назначение фактически уже состоялось», — уточнил собеседник. На сайте полпредства информация об этой кадровой перестановке пока отсутствует. Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го. Догдаев сменил Евгения Гурария, который в ближайшее время, как анонсировало URA.RU, станет замгубернатора ЯНАО. Гурарий курировал в полпредстве развитие науки и высшего образования, а после начала спецоперации РФ на Украине занялся еще и поддержкой производителей боевых дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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