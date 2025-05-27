У полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги появился новый помощник. Это Василий Догдаев, начальник окружного департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, сообщил URA.RU источник в свердловском истеблишменте.
«Назначение фактически уже состоялось», — уточнил собеседник. На сайте полпредства информация об этой кадровой перестановке пока отсутствует.
Догдаеву 42 года. Он родом из Тюменской области, окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года трудился в органах прокуратуры, потом семь лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В полпредстве Догдаев с 2015 года, департаментом он руководит с 2019-го.
Догдаев сменил Евгения Гурария, который в ближайшее время, как анонсировало URA.RU, станет замгубернатора ЯНАО. Гурарий курировал в полпредстве развитие науки и высшего образования, а после начала спецоперации РФ на Украине занялся еще и поддержкой производителей боевых дронов.
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