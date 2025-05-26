Моор призвал тюменский бизнес развивать нейросети

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал местный бизнес заняться развитием нейросетей и искусственного интеллекта. Призыв он озвучил на пленарной сессии форума «День предпринимателя».
«Сейчас почти у всех одна мысль — что будет дальше с ключевой ставкой. Гадать бесполезно — вряд ли кто-то угадает. Сейчас бизнесу надо понять, что стоит усилия лучше в другое русло направить, развивать свои предприятия. В частности — заниматься развитием искусственного интеллекта», — отметил Моор.
Он отметил, что в Тюменской области элементы искусственного интеллекта уже применяются в управленческой деятельности, здравоохранении и других сферах. «Больше всего успехов добились с внедрением ИИ в транспортную инфраструктуру. Это тот опыт, который надо расширять и на другие сферы жизни региона», — уточнил Моор.
Ранее глава региона заявил, что количество бизнесменов в регионе продолжает расти. За прошлый год оно увеличилось на 5,3%.
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