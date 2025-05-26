26 мая 2025

В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом движение по мосту через Обь в районе Сургута будет ограничено
Летом движение по мосту через Обь в районе Сургута будет ограничено Фото:

В ХМАО на мосту через реку Обь в районе Сургута с 23.06.2025 по 06.07.2025 временно ограничат движение. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

«В период с 23.06.2025 по 06.07.2025 на мосту имени Солохина Валентина Федоровича через реку Обь, расположенного на автодороге Нефтеюганск-Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста. В связи с этим движение будет временно ограничено», — сказано в сообщении.

Ежедневно с 01:00 до 04:00 движение по мосту будет полностью перекрыто. Автомобилистам следует заранее планировать проезд по мосту и автомобильной дороге.

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В ХМАО на мосту через реку Обь в районе Сургута с 23.06.2025 по 06.07.2025 временно ограничат движение. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. «В период с 23.06.2025 по 06.07.2025 на мосту имени Солохина Валентина Федоровича через реку Обь, расположенного на автодороге Нефтеюганск-Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста. В связи с этим движение будет временно ограничено», — сказано в сообщении. Ежедневно с 01:00 до 04:00 движение по мосту будет полностью перекрыто. Автомобилистам следует заранее планировать проезд по мосту и автомобильной дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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