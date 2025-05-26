В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь

Летом движение по мосту через Обь в районе Сургута будет ограничено
В ХМАО на мосту через реку Обь в районе Сургута с 23.06.2025 по 06.07.2025 временно ограничат движение. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
«В период с 23.06.2025 по 06.07.2025 на мосту имени Солохина Валентина Федоровича через реку Обь, расположенного на автодороге Нефтеюганск-Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста. В связи с этим движение будет временно ограничено», — сказано в сообщении.
Ежедневно с 01:00 до 04:00 движение по мосту будет полностью перекрыто. Автомобилистам следует заранее планировать проезд по мосту и автомобильной дороге.
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