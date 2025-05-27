Тело екатеринбурженки, умершей в самолете, отправят из Казахстана в Сочи

Тело пассажирки, которая умерла в самолете, летевшем из Екатеринбурга, могут отправить в Сочи. Такой информацией с URA.RU поделился источник.
«Борт, на котором скончалась женщина, сейчас стоит в аэропорту города Актобе (Казахстан). Решается вопрос об отправке тела по пути следования самолета, в Сочи», — сказал собеседник агентства.
Самолет вылетел из Екатеринбурга в Сочи 27 мая. Когда лайнер находился над Казахстаном, стало плохо 42-летней пассажирке. После сигнала бедствия воздушное судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Вся актуальная информация о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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