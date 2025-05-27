Тело екатеринбурженки, умершей в самолете, отправят из Казахстана в Сочи

27 мая 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Женщина летела бортом авиакомпании Nordwind Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Тело пассажирки, которая умерла в самолете, летевшем из Екатеринбурга, могут отправить в Сочи. Такой информацией с URA.RU поделился источник. «Борт, на котором скончалась женщина, сейчас стоит в аэропорту города Актобе (Казахстан). Решается вопрос об отправке тела по пути следования самолета, в Сочи», — сказал собеседник агентства. Самолет вылетел из Екатеринбурга в Сочи 27 мая. Когда лайнер находился над Казахстаном, стало плохо 42-летней пассажирке. После сигнала бедствия воздушное судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Вся актуальная информация о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело пассажирки, которая умерла в самолете, летевшем из Екатеринбурга, могут отправить в Сочи. Такой информацией с URA.RU поделился источник. «Борт, на котором скончалась женщина, сейчас стоит в аэропорту города Актобе (Казахстан). Решается вопрос об отправке тела по пути следования самолета, в Сочи», — сказал собеседник агентства. Самолет вылетел из Екатеринбурга в Сочи 27 мая. Когда лайнер находился над Казахстаном, стало плохо 42-летней пассажирке. После сигнала бедствия воздушное судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Вся актуальная информация о ЧП, — в сюжете URA.RU.