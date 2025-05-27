К поискам шестилетнего ребенка в Кизеле подключатся волонтеры из других регионов. Видео

К поискам ребенка в Кизеле подключатся волонтеры из других регионов
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На помощь пермским волонтерам выдвинулся экипаж поисковиков и пилотов БПЛА отряда «ЛизаАлерт» из Челябинска
На помощь пермским волонтерам выдвинулся экипаж поисковиков и пилотов БПЛА отряда «ЛизаАлерт» из Челябинска Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

В Кизеле (Пермский край) продолжаются поиски шестилетнего Марка Аглиуллина. На помощь пермским волонтерам выдвинулся экипаж поисковиков и пилотов БПЛА отряда «ЛизаАлерт» из Челябинска.

«Экипажу требуется бензин. Также на выезд формируется еще один совместный экипаж с отрядом волонтеров „ЛизаАлерт“ из Свердловской области», — уточняется в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU c места событий уточняет, что ребенка собираются искать с воздуха — легкомоторный вертолет. За сегодняшний день пешие волонтеры уже успели осмотреть 50 колодцев. Сейчас направляются прочесывать другой «квадрат».

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В Кизеле (Пермский край) продолжаются поиски шестилетнего Марка Аглиуллина. На помощь пермским волонтерам выдвинулся экипаж поисковиков и пилотов БПЛА отряда «ЛизаАлерт» из Челябинска. «Экипажу требуется бензин. Также на выезд формируется еще один совместный экипаж с отрядом волонтеров „ЛизаАлерт“ из Свердловской области», — уточняется в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU c места событий уточняет, что ребенка собираются искать с воздуха — легкомоторный вертолет. За сегодняшний день пешие волонтеры уже успели осмотреть 50 колодцев. Сейчас направляются прочесывать другой «квадрат».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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