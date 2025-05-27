На форуме в Тюмени экономист рассказал, как ветераны СВО повлияют на экономику России

Вернувшиеся из зоны СВО россияне станут той силой, которая поможет стране решить ряд важнейших промышленных и экономических задач. Об этом на форуме «День предпринимателя» в Тюмени заявил заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов.
«Очень многие уходили по контракту с Минобороны из небогатой жизни, с работы, на которой была низкая зарплата. Но после возвращения они поймут, что стали господами своей судьбы — и, конечно же, не захотят возвращаться на свою старую работу. Будут искать новую, более достойную, либо уйдут в предпринимательство. Многие наверняка переберутся в другие регионы», — отметил Белоусов.
По его мнению, такие процессы повлияют сразу на несколько факторов, важных для стабилизации экономики страны. «Прежде всего, пропадет атмосфера, в которой работодателю проще импортировать какой-то продукт, чем стимулировать своего работника создать аналог. Работник будет сам мотивирован — высокой социальной значимостью своего труда и приличной зарплатой», — уверен экономист.
Кроме того, стремление ветеранов СВО найти достойную работу стимулирует процесс внутренней миграции, и, как следствие, интеграции регионов, которую стоило запустить еще до пандемии. «Давно пора от рейтинга регионов перейти к их синергии. Не строить топы, кто в чем лучше. Не карабкаться на верхушку того или иного федерального списка. То, что производит один регион, должно находить потребителя в другом — будь то промышленная продукция, интеллектуальная собственность или общее благосостояние», — заявил Белоусов.
Ранее стало известно, что приоритетом для тюменского бизнеса губернатор региона Александр Моор считает развитие нейросетей. Искусственный интеллект может применяться в любой сфере жизни.
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