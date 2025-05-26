26 мая 2025

Аналитики назвали самые высокие зарплаты среди рабочих в ХМАО

Самые высокие зарплаты среди рабочих в ХМАО у каменщиков и монолитчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые большие зарплаты в ХМАО среди рабочих у каменщиков
Самые большие зарплаты в ХМАО среди рабочих у каменщиков Фото:

В Югре самыми высокооплачиваемыми специальностями среди рабочих стали каменщики и монолитчики. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила для них 177 и 152 тысячи рублей соответственно,  сообщили URA.RU аналитики «Авито». 

«Средняя предлагаемая зарплата каменщиков в регионе составила 177 341 рублей в месяц, что на 36% больше, чем в прошлом году. Специалисты по возведению монолитных железобетонных конструкций могут рассчитывать в среднем на 152 195 рублей в месяц, что на 11% выше, чем годом ранее», — следует из сообщения сервиса. 

Кроме того, эксперты отметили рост зарплат и среди других востребованных рабочих профессий. Так, штукатуры заняли третью позицию по уровню оплаты — в среднем 139 797 рублей в месяц, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четвертом месте оказались автомеханики со средней зарплатой 117 485 рублей (+4%), а замыкают пятерку лидеров автоэлектрики с показателем 116 528 рублей в месяц (+9%).

По мнению аналитиков, такие показатели связаны с активным развитием инфраструктурных проектов в регионе. Также в этот период растет спрос на индивидуальное жилищное строительство и подготовку к дачному сезону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей. 

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В Югре самыми высокооплачиваемыми специальностями среди рабочих стали каменщики и монолитчики. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила для них 177 и 152 тысячи рублей соответственно,  сообщили URA.RU аналитики «Авито».  «Средняя предлагаемая зарплата каменщиков в регионе составила 177 341 рублей в месяц, что на 36% больше, чем в прошлом году. Специалисты по возведению монолитных железобетонных конструкций могут рассчитывать в среднем на 152 195 рублей в месяц, что на 11% выше, чем годом ранее», — следует из сообщения сервиса.  Кроме того, эксперты отметили рост зарплат и среди других востребованных рабочих профессий. Так, штукатуры заняли третью позицию по уровню оплаты — в среднем 139 797 рублей в месяц, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четвертом месте оказались автомеханики со средней зарплатой 117 485 рублей (+4%), а замыкают пятерку лидеров автоэлектрики с показателем 116 528 рублей в месяц (+9%). По мнению аналитиков, такие показатели связаны с активным развитием инфраструктурных проектов в регионе. Также в этот период растет спрос на индивидуальное жилищное строительство и подготовку к дачному сезону. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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