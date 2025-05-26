Аналитики назвали самые высокие зарплаты среди рабочих в ХМАО

В Югре самыми высокооплачиваемыми специальностями среди рабочих стали каменщики и монолитчики. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила для них 177 и 152 тысячи рублей соответственно, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Средняя предлагаемая зарплата каменщиков в регионе составила 177 341 рублей в месяц, что на 36% больше, чем в прошлом году. Специалисты по возведению монолитных железобетонных конструкций могут рассчитывать в среднем на 152 195 рублей в месяц, что на 11% выше, чем годом ранее», — следует из сообщения сервиса.
Кроме того, эксперты отметили рост зарплат и среди других востребованных рабочих профессий. Так, штукатуры заняли третью позицию по уровню оплаты — в среднем 139 797 рублей в месяц, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четвертом месте оказались автомеханики со средней зарплатой 117 485 рублей (+4%), а замыкают пятерку лидеров автоэлектрики с показателем 116 528 рублей в месяц (+9%).
По мнению аналитиков, такие показатели связаны с активным развитием инфраструктурных проектов в регионе. Также в этот период растет спрос на индивидуальное жилищное строительство и подготовку к дачному сезону.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей.
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