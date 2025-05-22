22 мая 2025

Компании ХМАО подняли зарплаты сотрудникам. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты в ХМАО выросли на 3,5%
Зарплаты в ХМАО выросли на 3,5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей, сообщили агентству URA.RU аналитики Росстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций ХМАО в январе — феврале 2025 года составила 121085 рубля. Это 103,5% в реальном исчислении к январю — февралю 2024 года», — свидетельствуют данные отчета.

С начала 2025 года уровень зарплат в Югре начал расти. В январе 2025 года среднемесячная зарплата составила 118,9 тысячи рублей, а в феврале выросла до 121,5 тыс. руб. Год назад эти значения были ниже — 113,2 и 109,1 соответственно.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. Вахтовым работникам в Югре в среднем платят 160 тысяч рублей.

Средняя зарплата в ХМАО
Средняя зарплата в ХМАО
Фото:

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей, сообщили агентству URA.RU аналитики Росстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций ХМАО в январе — феврале 2025 года составила 121085 рубля. Это 103,5% в реальном исчислении к январю — февралю 2024 года», — свидетельствуют данные отчета. С начала 2025 года уровень зарплат в Югре начал расти. В январе 2025 года среднемесячная зарплата составила 118,9 тысячи рублей, а в феврале выросла до 121,5 тыс. руб. Год назад эти значения были ниже — 113,2 и 109,1 соответственно. Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. Вахтовым работникам в Югре в среднем платят 160 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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