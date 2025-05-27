Тюменская область установила рекорд по рождению детей методом ЭКО

Тюменская область поставила собственный рекорд по рождению детей при помощи метода ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). В 2024 году на свет появились 428 малышей. Об этом во время отчета перед Тюменской областной думой рассказал губернатор Александр Моор.
«В 2024 году для поддержки семей на этапе планирования беременности проведена 1 641 процедура ЭКО. Благодаря этому на свет появилось рекордное за время реализации программы количество детей — 428», — отметил губернатор.
Он также рассказал, что среди регионов России Тюменская область занимает девятое место по суммарному коэффициенту рождаемости. Региональный материнский капитал на первого, третьего и последующих детей за год получили более 13 100 семей. А показатель детской смертности по итогам года оказался самым низким в истории региона.
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