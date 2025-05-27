Беременных преступниц перестанут отправлять в СИЗО

В России запретили помещать под стражу в следственном изоляторе (СИЗО) беременных женщин и родителей детей с инвалидностью, обвиняемых в преступлениях небольшой или средней тяжести. Об этом сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ (ВС РФ).
«Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может», — сказано в постановлении. Его содержание приводит РИА Новости.
В тексте постановления подчеркивается, что мера пресечения в виде ареста допускается исключительно в особых случаях — когда преступление сопровождалось насилием либо угрозой его применения. Кроме того, ВС РФ обращает внимание на то, что мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, если они впервые подозреваются или обвиняются в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Аналогичные ограничения распространяются и на других несовершеннолетних, впервые подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления небольшой тяжести.
Ранее Верховный суд России предложил пересмотреть меры ответственности для граждан, впервые задержанных за незаконное хранение или приобретение наркотических средств без намерения сбыта. Соответствующий проект закона, предусматривающий поправки в УК РФ, был вынесен на рассмотрение Пленума Верховного суда. В качестве меры предлагается дать осужденным право пройти курс лечения и реабилитации. По мнению суда, это позволит повысить успешность ресоциализации наркозависимых и уменьшить вероятность повторного совершения преступлений.
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