Лондон отдаст Украине миллиарды долларов от прибыли с замороженных активов РФ

Минобороны Украины: Британия отправит Украине 3 млрд долларов из активов России
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Британия обеспечит ВСУ деньгами на оборонные расходы
Британия обеспечит ВСУ деньгами на оборонные расходы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания выделит Украине три миллиарда долларов из сверхприбыли, полученной от замороженных российских активов, на военные и оборонные нужды. Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Украины.

«Великобритания направит средства по инициативе ERA на вооружение и ремонт техники для Украины <...> Министерство обороны Украины <...> и Министерство обороны Великобритании подписали проектную договоренность об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов», — говорится на сайте украинского МО. Данная инициатива проходит в рамках подписанного сторонами договора Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что финансирование будет направлено на укрепление военного потенциала страны, в частности закупку и обслуживание техники. По данным министерства, средства поступят в распоряжение Киева в течение 2025–2026 годов.

В украинском минобороны подчеркнули, что инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины и предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых Украине. В целом в рамках программы планируется выделить до 50 миллиардов долларов.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что заморозка российских активов на Западе — воровство, и что Москва примет ответные меры по отношению к западным активам. В ведомстве отмечали По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддержка, которую Запад оказывает Украине, означает его прямое участие в конфликте.

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Великобритания выделит Украине три миллиарда долларов из сверхприбыли, полученной от замороженных российских активов, на военные и оборонные нужды. Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Украины. «Великобритания направит средства по инициативе ERA на вооружение и ремонт техники для Украины <...> Министерство обороны Украины <...> и Министерство обороны Великобритании подписали проектную договоренность об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов», — говорится на сайте украинского МО. Данная инициатива проходит в рамках подписанного сторонами договора Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что финансирование будет направлено на укрепление военного потенциала страны, в частности закупку и обслуживание техники. По данным министерства, средства поступят в распоряжение Киева в течение 2025–2026 годов. В украинском минобороны подчеркнули, что инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины и предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых Украине. В целом в рамках программы планируется выделить до 50 миллиардов долларов. В МИД РФ неоднократно заявляли, что заморозка российских активов на Западе — воровство, и что Москва примет ответные меры по отношению к западным активам. В ведомстве отмечали По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддержка, которую Запад оказывает Украине, означает его прямое участие в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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