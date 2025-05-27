Лондон отдаст Украине миллиарды долларов от прибыли с замороженных активов РФ

Великобритания выделит Украине три миллиарда долларов из сверхприбыли, полученной от замороженных российских активов, на военные и оборонные нужды. Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Украины.
«Великобритания направит средства по инициативе ERA на вооружение и ремонт техники для Украины <...> Министерство обороны Украины <...> и Министерство обороны Великобритании подписали проектную договоренность об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов», — говорится на сайте украинского МО. Данная инициатива проходит в рамках подписанного сторонами договора Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев уточнил, что финансирование будет направлено на укрепление военного потенциала страны, в частности закупку и обслуживание техники. По данным министерства, средства поступят в распоряжение Киева в течение 2025–2026 годов.
В украинском минобороны подчеркнули, что инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины и предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых Украине. В целом в рамках программы планируется выделить до 50 миллиардов долларов.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что заморозка российских активов на Западе — воровство, и что Москва примет ответные меры по отношению к западным активам. В ведомстве отмечали По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддержка, которую Запад оказывает Украине, означает его прямое участие в конфликте.
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