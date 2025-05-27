Врач рассказал, когда пробиотики бесполезны при приеме антибиотиков

Многие пациенты уверены, что пробиотики необходимы при лечении антибиотиками, но врач Артём Шарков развеял этот миф. Он объяснил, что их прием необходим лишь при конкретных инфекциях.
«На сегодняшний день убедительная доказательная база, которая бы подтверждала способность пробиотиков улучшать прогнозы состояния ЖКТ при приеме антибиотиков, если нет специфических показаний для этого, отсутствует», — цитирует Шаркова «Mail Здоровье». Врач отметил, что пробиотики показаны только при конкретных инфекциях и при длительной антибиотикоассоциированной диарее.
По словам врача, решение о приеме пробиотиков при отсутствии явных показаний остается за пациентом, согласно клиническим рекомендациям. Шарков подчеркнул важность консультации с врачом перед приемом любых препаратов, даже тех, которые кажутся безобидными, чтобы избежать излишней нагрузки на организм.
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