Поисковики обнаружили предполагаемые следы пропавшего в Кизеле ребенка

Волонтеры нашли на земле следы, которые предположительно принадлежат шестилетнему Марку, пропавшему в Кизеле Пермского края. Они в полутора километрах от места пропажи ребенка, в лесу, рассказал URA.RU координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.
«По нашей версии ребенок отправился в лес. Мы нашли предположительно его следы. Видим следы в полутора километрах от места пропажи. Поэтому сконцентрировали свои ресурсы в лесу. Катастрофически не хватает людей», — рассказал Щукин.
Марк пропал в Кизеле днем 25 мая. В его поисках задействованы сотни людей, собаки и авиация. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
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