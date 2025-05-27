Поисковики обнаружили предполагаемые следы пропавшего в Кизеле ребенка

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Предполагаемый след Марка
Предполагаемый след Марка Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Волонтеры нашли на земле следы, которые предположительно принадлежат шестилетнему Марку, пропавшему в Кизеле Пермского края. Они в полутора километрах от места пропажи ребенка, в лесу, рассказал URA.RU координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.

«По нашей версии ребенок отправился в лес. Мы нашли предположительно его следы. Видим следы в полутора километрах от места пропажи. Поэтому сконцентрировали свои ресурсы в лесу. Катастрофически не хватает людей», — рассказал Щукин.

Марк пропал в Кизеле днем 25 мая. В его поисках задействованы сотни людей, собаки и авиация. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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Волонтеры нашли на земле следы, которые предположительно принадлежат шестилетнему Марку, пропавшему в Кизеле Пермского края. Они в полутора километрах от места пропажи ребенка, в лесу, рассказал URA.RU координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин. «По нашей версии ребенок отправился в лес. Мы нашли предположительно его следы. Видим следы в полутора километрах от места пропажи. Поэтому сконцентрировали свои ресурсы в лесу. Катастрофически не хватает людей», — рассказал Щукин. Марк пропал в Кизеле днем 25 мая. В его поисках задействованы сотни людей, собаки и авиация. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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