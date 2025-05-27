Тагильский душегуб отказался от народного суда

Тагильчанин, обвиняемый в изнасиловании 11-летней, отказался от суда присяжных
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимиру Александрову грозит пожизненное лишение свободы Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Житель Нижнего Тагила Владимир Александров, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, отказался от суда с присяжными. Об этом URA.RU сказали в Свердловском облсуде, где скоро дело будет рассматривать по существу.

О том, что подсудимый заявил ходатайство о проведении суда с участием присяжных, стало известно 26 мая. «Александров передумал по итогам предварительного слушания. Уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично», — сообщили в суде.

Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Житель Нижнего Тагила Владимир Александров, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, отказался от суда с присяжными. Об этом URA.RU сказали в Свердловском облсуде, где скоро дело будет рассматривать по существу. О том, что подсудимый заявил ходатайство о проведении суда с участием присяжных, стало известно 26 мая. «Александров передумал по итогам предварительного слушания. Уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично», — сообщили в суде. Александрова задержали в сентябре прошлого года. По данным СК, 5 августа он сначала надругался над 21-летней знакомой и несколько часов удерживал ее в квартире. Через 25 дней он затащил в свою комнату 11-летнюю соседку и, как считают силовики, изнасиловал. В ночь на 31 августа Александров спустил ее в подвал общежития и убил, а после попытался скрыться, но был задержан. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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