В Тюменской области острый дефицит кадров: губернатор рассказал, кого не хватает на рынке труда

Нехватка кадров в 15 000 человек прогнозируется в Тюменской области до 2030 года
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Потребность в кадрах хотят закрыть через обучение профильных специалистов
Потребность в кадрах хотят закрыть через обучение профильных специалистов Фото:

В ближайшие пять лет в Тюменской области нехватка сотрудников прогнозируется в размере 15 000 человек. Об этом в ходе отчета перед Тюменской областной думой сообщил губернатор Александр Моор. Региону больше всего нужны специалисты по добыче, а также сотрудники в области информации и связи, инженерно-технического проектирования.

«В 2024 году службой занятости трудоустроено свыше 31 000 человек, однако кадровый дефицит остается серьезной проблемой. На ближайшие пять лет прогнозируется нехватка 15 000 сотрудников, особенно в добыче полезных ископаемых, в области информации и связи, инженерно-технического проектирования», — сообщает областной департамент  руда, со ссылкой на отчет губернатора.

Чтобы изменить ситуацию в регионе организуют временные рабочие места, общественные работы, а также обучают нужных специалистов. В частности, в вузах и ссузах региона будут скорректированы контрольные цифры приема абитуриентов, исходя из потребностей рынка труда.

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В ближайшие пять лет в Тюменской области нехватка сотрудников прогнозируется в размере 15 000 человек. Об этом в ходе отчета перед Тюменской областной думой сообщил губернатор Александр Моор. Региону больше всего нужны специалисты по добыче, а также сотрудники в области информации и связи, инженерно-технического проектирования. «В 2024 году службой занятости трудоустроено свыше 31 000 человек, однако кадровый дефицит остается серьезной проблемой. На ближайшие пять лет прогнозируется нехватка 15 000 сотрудников, особенно в добыче полезных ископаемых, в области информации и связи, инженерно-технического проектирования», — сообщает областной департамент  руда, со ссылкой на отчет губернатора. Чтобы изменить ситуацию в регионе организуют временные рабочие места, общественные работы, а также обучают нужных специалистов. В частности, в вузах и ссузах региона будут скорректированы контрольные цифры приема абитуриентов, исходя из потребностей рынка труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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