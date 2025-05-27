В Тюменской области острый дефицит кадров: губернатор рассказал, кого не хватает на рынке труда

В ближайшие пять лет в Тюменской области нехватка сотрудников прогнозируется в размере 15 000 человек. Об этом в ходе отчета перед Тюменской областной думой сообщил губернатор Александр Моор. Региону больше всего нужны специалисты по добыче, а также сотрудники в области информации и связи, инженерно-технического проектирования.
«В 2024 году службой занятости трудоустроено свыше 31 000 человек, однако кадровый дефицит остается серьезной проблемой. На ближайшие пять лет прогнозируется нехватка 15 000 сотрудников, особенно в добыче полезных ископаемых, в области информации и связи, инженерно-технического проектирования», — сообщает областной департамент руда, со ссылкой на отчет губернатора.
Чтобы изменить ситуацию в регионе организуют временные рабочие места, общественные работы, а также обучают нужных специалистов. В частности, в вузах и ссузах региона будут скорректированы контрольные цифры приема абитуриентов, исходя из потребностей рынка труда.
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