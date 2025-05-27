В пермском санатории «Орленок», где отравились дети, проводится масштабная санобработка

В пермском санатории, где отравились дети, проводится санобработка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В связи с инцидентом смену в учреждении завершили досрочно
В связи с инцидентом смену в учреждении завершили досрочно Фото:

В санатории «Орленок» в Пермском крае число пострадавших от массового отравления увеличилось до 40 человек. По данным на 27 мая, 11 из них находятся в больнице. 

«В связи с инцидентом смену в учреждении завершили досрочно. А в здании проводится масштабная санитарная обработка», — сказано в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. 

На месте происшествия работаю сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других надзорных органов. Специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований. В рамках проверки предстоит проанализировать все этапы организации питания и санитарного состояния, чтобы установить причину массового отравления среди детей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет о расследовании отравления детей в пермском санатории «Орленок». Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие проверяет качество питания, условия содержания детей и соблюдение санитарных норм в учреждении.

24 мая медики начали оказывать пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. Изначально сообщалось о 35 пострадавших. Прокуратура таже проводит проверку со своей стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В санатории «Орленок» в Пермском крае число пострадавших от массового отравления увеличилось до 40 человек. По данным на 27 мая, 11 из них находятся в больнице.  «В связи с инцидентом смену в учреждении завершили досрочно. А в здании проводится масштабная санитарная обработка», — сказано в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.  На месте происшествия работаю сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других надзорных органов. Специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований. В рамках проверки предстоит проанализировать все этапы организации питания и санитарного состояния, чтобы установить причину массового отравления среди детей. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет о расследовании отравления детей в пермском санатории «Орленок». Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие проверяет качество питания, условия содержания детей и соблюдение санитарных норм в учреждении. 24 мая медики начали оказывать пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. Изначально сообщалось о 35 пострадавших. Прокуратура таже проводит проверку со своей стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...