В пермском санатории «Орленок», где отравились дети, проводится масштабная санобработка

В санатории «Орленок» в Пермском крае число пострадавших от массового отравления увеличилось до 40 человек. По данным на 27 мая, 11 из них находятся в больнице.
«В связи с инцидентом смену в учреждении завершили досрочно. А в здании проводится масштабная санитарная обработка», — сказано в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.
На месте происшествия работаю сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других надзорных органов. Специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований. В рамках проверки предстоит проанализировать все этапы организации питания и санитарного состояния, чтобы установить причину массового отравления среди детей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет о расследовании отравления детей в пермском санатории «Орленок». Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие проверяет качество питания, условия содержания детей и соблюдение санитарных норм в учреждении.
24 мая медики начали оказывать пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. Изначально сообщалось о 35 пострадавших. Прокуратура таже проводит проверку со своей стороны.
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