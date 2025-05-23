Бастрыкин потребовал отчет о расследовании отравления детей в пермском санатории «Орленок»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования массового отравления детей в одном в пермском санатории «Орленок». Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Дмитрию Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в одном из местных лагерей. Инцидент стал известен после публикаций в соцсетях — по предварительным данным, двое несовершеннолетних госпитализированы, остальные получают амбулаторную помощь», — уточнили в ведомстве.
Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие проверяет качество питания, условия содержания детей и соблюдение санитарных норм в учреждении.
В санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Двое детей госпитализированы с симптомами отравления, их состояние оценивается как удовлетворительное. Точное число пострадавших уточняется. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор начал эпидрасследование, чтобы установить источник заражения.
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