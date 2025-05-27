Тайны, комедии и волшебство: какие фильмы можно посмотреть в Челябинске бесплатно

В Челябинске для киноманов подготовили несколько бесплатных показов на любой вкус. В конце мая зрителей ждут военные интриги послевоенного времени, история девочки из Саудовской Аравии и волшебные приключения мультяшной семейки. О том, где именно пройдут показы фильмов — в материале URA.RU.
Киноцентр Оболенского
Военный триллер «Бой после победы» (1972) представят на экране на следующий день, 28 мая в 18:00. Кинолента расскажет о том, как после капитуляции Германии советский разведчик Сергей Крылов внедряется в шпионскую сеть, чтобы предотвратить новые диверсии. (0+)
Комедию «Ваджда», где десятилетняя девочка из Саудовской Аравии мечтает о зеленом велосипеде, но сталкивается с запретами общества, представят 31 мая в 16:00. Картину можно будет обсудить с кинокритиком Олегом Мясниковым. (18+)
Ресторан Allu
В заведении 29 мая в 19:00 состоится киновечер с просмотром комедии «Итальянские каникулы». Гостей ждет сюжет о трех семьях, чей отпуск мечты в Италии начинается с забавной неразберихи. По ошибке агентства все они оказываются в одном доме, и теперь им предстоит найти общий язык, несмотря на различия в характерах.
Кино под открытым небом (6+)
В парке «Сад Победы» 30 мая в 19:00 покажут мультфильм «Моя чудная семейка» (2024). В сюжете: Бетти — обычная девочка, которая вдруг узнает, что ее семья волшебная, а ей самой предстоит спасти мир, разыскав ноты древней песни.
Позже в Челябинске также будут организованы уличные кинопоказы в парке «Металлург» и в сквере у ДК «Станкомаш».
Для самых маленьких
Каждое воскресенье в 11:00 в центральной детской библиотеке имени Горького малышей от 5 до 8 лет ждут диафильмы — старые добрые сказки с проекцией на экран. Посещение по записи бесплатное.
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