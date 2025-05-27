Чиновник, зверски убивший женщину в Челябинской области, не смог оспорить арест

Глава Рымникского сельского поселения Челябинской области Дмитрий Рудский, обвиняемый в похищении и жестоком убийстве 46-летней женщины, не смог свой арест и останется в СИЗО до 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Челябинский областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты на постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Постановлением Орджоникидзевского районного суда города Магнитогорска 17 апреля 2025 года главе Рымникского сельского поселения продлен срок содержания под стражей до пяти месяцев, т.е. до 24 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Адвокаты заявили, что у подзащитный не будет скрываться от следствия. Также просили учесть характеризующие личность материалы и изменить меру пресечения. Но суд отклонил жалобу.
Рудскому предъявлено обвинение по пунктам «в» «ж», «д» части второй статьи 105 УК РФ (убийство), пунктам «а», «в», «г» части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека). 23 февраля вместе с депутатом Александром Брухалем и его сыном Андреем они похитили местную жительницу Гульназ Валееву. Женщину вывезли в лес, где жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. От полученных травм она скончалась на месте. Вся информация о зверском убийстве женщины главой поселения и депутатом в Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.
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