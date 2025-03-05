Зверски убитую чиновником и депутатом женщину похоронили в Челябинской области

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Женщину убили вечером 23 февраля (архивное фото)
Женщину убили вечером 23 февраля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

В Брединском районе Челябинской области простились с Гульназ Валеевой, в зверском убийстве которой подозревают главу Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудских, депутата Александра Брухаля и его сына Андрея. Убийство произошло 23 февраля, сообщили в региональном СКР.

«В Челябинской области похоронили убитую чиновниками Гульназ Валееву. В пытках до смерти и убийстве подозреваются глава поселения Рудский, депутат Брухаль со своим сыном Андреем», — сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».

Валееву похитили трое мужчин, затолкали в машину и вывезли в лес, где привязали к дереву. Над женщиной всячески издевались, поджигали заживо, после чего зарезали, а тело выбросили в районе Пряткино. Все трое заключены под стражу до 24 апреля 2025 года. Вся информация об убийстве Валеевой собрана в сюжете на URA.RU.

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В Брединском районе Челябинской области простились с Гульназ Валеевой, в зверском убийстве которой подозревают главу Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудских, депутата Александра Брухаля и его сына Андрея. Убийство произошло 23 февраля, сообщили в региональном СКР. «В Челябинской области похоронили убитую чиновниками Гульназ Валееву. В пытках до смерти и убийстве подозреваются глава поселения Рудский, депутат Брухаль со своим сыном Андреем», — сообщает сайт ГТРК «Южный Урал». Валееву похитили трое мужчин, затолкали в машину и вывезли в лес, где привязали к дереву. Над женщиной всячески издевались, поджигали заживо, после чего зарезали, а тело выбросили в районе Пряткино. Все трое заключены под стражу до 24 апреля 2025 года. Вся информация об убийстве Валеевой собрана в сюжете на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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