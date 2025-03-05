Зверски убитую чиновником и депутатом женщину похоронили в Челябинской области

В Брединском районе Челябинской области простились с Гульназ Валеевой, в зверском убийстве которой подозревают главу Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудских, депутата Александра Брухаля и его сына Андрея. Убийство произошло 23 февраля, сообщили в региональном СКР.
«В Челябинской области похоронили убитую чиновниками Гульназ Валееву. В пытках до смерти и убийстве подозреваются глава поселения Рудский, депутат Брухаль со своим сыном Андреем», — сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».
Валееву похитили трое мужчин, затолкали в машину и вывезли в лес, где привязали к дереву. Над женщиной всячески издевались, поджигали заживо, после чего зарезали, а тело выбросили в районе Пряткино. Все трое заключены под стражу до 24 апреля 2025 года. Вся информация об убийстве Валеевой собрана в сюжете на URA.RU.
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