На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
«Взрыв на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун», — пишет South China Morning Post. По данным издания, в результате инцидента в небо на сотни метров поднялись клубы дыма. Информация о пострадавших пока неизвестна.
Причины взрыва пока не установлены, соответствующие службы уже работают на месте происшествия. Местные власти и специалисты занимаются расследованием обстоятельств случившегося, чтобы установить все детали происшествия и оценить возможные последствия для населения и окружающей среды.
Завод, где произошел взрыв, принадлежит компании Shandong Youdao Chemical. Эта компания считается крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, ежегодный объем выпуска которого составляет около 11 тысяч тонн.
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