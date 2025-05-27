На китайском заводе прогремел мощный взрыв. Видео

South China: на химзаводе в Китае произошел взрыв
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В Китае взорвался химический завод, клубы дыма поднялись на сотни метров
В Китае взорвался химический завод, клубы дыма поднялись на сотни метров Фото:

На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание South China Morning Post. 

«Взрыв на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун», — пишет South China Morning Post. По данным издания, в результате инцидента в небо на сотни метров поднялись клубы дыма. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Причины взрыва пока не установлены, соответствующие службы уже работают на месте происшествия. Местные власти и специалисты занимаются расследованием обстоятельств случившегося, чтобы установить все детали происшествия и оценить возможные последствия для населения и окружающей среды.

Завод, где произошел взрыв, принадлежит компании Shandong Youdao Chemical. Эта компания считается крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, ежегодный объем выпуска которого составляет около 11 тысяч тонн. 

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На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание South China Morning Post.  «Взрыв на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун», — пишет South China Morning Post. По данным издания, в результате инцидента в небо на сотни метров поднялись клубы дыма. Информация о пострадавших пока неизвестна. Причины взрыва пока не установлены, соответствующие службы уже работают на месте происшествия. Местные власти и специалисты занимаются расследованием обстоятельств случившегося, чтобы установить все детали происшествия и оценить возможные последствия для населения и окружающей среды. Завод, где произошел взрыв, принадлежит компании Shandong Youdao Chemical. Эта компания считается крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, ежегодный объем выпуска которого составляет около 11 тысяч тонн. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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