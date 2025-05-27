В лесах Пермского края ожидается высокая пожароопасность

С 27 по 30 мая местами по Пермскому краю ожидается высокая пожарная опасность — четвертого класса. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при разведении костров.
«Кроме того, бдительность необходимо соблюдать при использовании печей в банях, а также при обращении с открытым огнем в парках, лесах и на сельскохозяйственных угодьях. В случае обнаружения возгорания в лесу, специалисты советуют немедленно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.
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