В лесах Пермского края ожидается высокая пожароопасность

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Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при разведении костров
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при разведении костров Фото:

С 27 по 30 мая местами по Пермскому краю ожидается высокая пожарная опасность — четвертого класса. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при разведении костров. 

«Кроме того, бдительность необходимо соблюдать при использовании печей в банях, а также при обращении с открытым огнем в парках, лесах и на сельскохозяйственных угодьях. В случае обнаружения возгорания в лесу, специалисты советуют немедленно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.

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С 27 по 30 мая местами по Пермскому краю ожидается высокая пожарная опасность — четвертого класса. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при разведении костров.  «Кроме того, бдительность необходимо соблюдать при использовании печей в банях, а также при обращении с открытым огнем в парках, лесах и на сельскохозяйственных угодьях. В случае обнаружения возгорания в лесу, специалисты советуют немедленно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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