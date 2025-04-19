19 апреля 2025

За сутки в Пермском крае произошло девять ландшафтных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Произошло девять пожаров на общей площади более 14 600 кв.м.
Произошло девять пожаров на общей площади более 14 600 кв.м. Фото:

В Пермском крае за сутки 19 апреля произошло девять ландшафтных пожаров. Сухая трава горела на общей площади более 14,600 квадратных метров.

«С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности. Так, только за 19 апреля 2025 года в крае произошло девять пожаров», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что на территории населенных пунктов и частных домовладений запрещено использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность: для граждан — штраф до 20 тысяч, для должностных лиц — до 30 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за сутки 19 апреля произошло девять ландшафтных пожаров. Сухая трава горела на общей площади более 14,600 квадратных метров. «С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности. Так, только за 19 апреля 2025 года в крае произошло девять пожаров», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве напомнили, что на территории населенных пунктов и частных домовладений запрещено использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность: для граждан — штраф до 20 тысяч, для должностных лиц — до 30 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...