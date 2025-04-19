За сутки в Пермском крае произошло девять ландшафтных пожаров

В Пермском крае за сутки 19 апреля произошло девять ландшафтных пожаров. Сухая трава горела на общей площади более 14,600 квадратных метров.
«С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности. Так, только за 19 апреля 2025 года в крае произошло девять пожаров», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напомнили, что на территории населенных пунктов и частных домовладений запрещено использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность: для граждан — штраф до 20 тысяч, для должностных лиц — до 30 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей.
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