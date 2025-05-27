Соседка рассказала о семье пропавшего мальчика в Кизеле

Шестилетний Марк Аглиуллин, которого ищут в Кизеле, жил с матерью и старшим братом. Женщина часто уходила из дома и оставляла мальчиков одних. При этом она никогда не отпускала Марка гулять без брата. Об этом URA.RU рассказала соседка семьи Любовь.
«Они у нас уже четыре или пять лет живут. У нее двое детей. Старший мальчик уже большой. Мать у них сидела из-за наркоты. И муж у нее тоже. Они там, видимо, и познакомились. Отец мальчиков до сих пор сидит. Старшего сына она часто отпускала гулять, а младшего всегда дома запирала. Одного никогда не отпускала», — рассказала соседка корреспонденту агентства.
Женщина добавила, что мама мальчиков последние два года была не в себе. Нигде не работала, а жила на пособие по инвалидности. После 23:00 к ней часто приходили гости, но вели себя тихо. При этом дети были всегда одеты. Иногда соседке приходилось их кормить, когда мать запирала ребят одних. Мальчики всегда гуляли за руку, но Марк мог убежать. По словам соседки, он был немного «с приветом». Последний раз она сама его видела около недели назад. При этом женщина отметила, что мальчики хорошие и любят свою мать.
Ранее URA.RU рассказало, что в Кизеле ищут шестилетнего мальчика. Он ушел гулять 25 мая и не вернулся.
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