ММК достроит к июлю новые производственные объекты

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) достроит к июлю три новых производственных объекта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, с ходом работ ознакомился председатель Совета директоров Виктор Рашников.
«В планах рабочего объезда Виктора Рашникова было три объекта, которые будут запущены ко Дню металлурга в этом году. Вначале руководитель побывал на кислородной станции», — рассказали URA.RU на комбинате.
Как отметил главный энергетик ММК Павел Бовшик, кислородная станция уже в 2025 году будет выдавать до 60 тысяч кубометров кислорода в час. Запуск объекта обеспечит кислородом конвертерное производство и доменные печи. Запуск станции снизит потребление кокса и улучшит качество стали.
В ходе объезда Рашникова сопровождали гендиректор ММК Павел Шиляев, его заместители Павел Кравченко и Алексей Жлоба, директор по капстроительству Александр Мухин. Рабочая группа побывала на площадке будущего цеха стальных валков, который возводят на территории индустриального парка ММК. Цех будет выпускать до 12 тысяч тонн готовой продукции в год, обеспечивая потребности не только меткомбината, но и других российских заводов по производству металлопродукции. С вводом цеха в эксплуатацию общая мощность Магнитогорского завода прокатных валков увеличится до 33 тысяч тонн в год. В перспективе эти объемы закроют основную долю потребности в стальных валках на российском рынке.
Третьим объектом стал еще один цех — машиностроительной продукции. Он находится на завершающем этапе строительства. Здесь будут выпускать нестандартное оборудование для металлургической и горно-обогатительной отраслей. Директор компании «Механоремонтный комплекс» Дмитрий Куряев отметил, что ожидаемый объем выпуска составит более десяти тысяч тонн в год, включая мостовые краны, шлаковозы и конвертерное оборудование. Проект нацелен не только на удовлетворение потребностей ММК. Он обеспечит продукцией рынки России и СНГ. По многим позициям закроется дефицит техники, которую в стране не производят. Запуск рассчитан на два года.
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