Лукашенко пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку

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Лукашенко пожаловался Путину на нехватку картофеля из-за России
Лукашенко пожаловался Путину на нехватку картофеля из-за России Фото:

В России наблюдается дефицит картофеля, и даже соседняя Беларусь практически полностью реализовала запасы этого продукта на российском рынке. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который пожаловался на нехватку продукции из-за россиян. 

"Картошки-то не хватает у нас [в России], оказывается. Да, разговаривал с Александром Лукашенко. Он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию, понимаете", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В связи с этим он добавил, что агросектор сегодня становится все более актуальной и востребованной сферой. 

Путин также отметил, что несмотря на популярность робототехники и других современных направлений, сельское хозяйство остается одной из ключевых и перспективных отраслей. В частности, агросектор становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его привлекательным для новых инвестиций и кадров.

Ранее, в ходе встреч с предпринимателями, Владимир Путин уже выражал удивление по поводу дефицита картофеля в Беларуси, которая традиционно считается крупным производителем этой культуры. Тогда представители агробизнеса заверили президента, что в России реализуются меры по импортозамещению и развитию собственного производства картофеля, а белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал рост цен и поручал увеличить посевы семенного картофеля для стабилизации ситуации.

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В России наблюдается дефицит картофеля, и даже соседняя Беларусь практически полностью реализовала запасы этого продукта на российском рынке. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который пожаловался на нехватку продукции из-за россиян.  "Картошки-то не хватает у нас [в России], оказывается. Да, разговаривал с Александром Лукашенко. Он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию, понимаете", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В связи с этим он добавил, что агросектор сегодня становится все более актуальной и востребованной сферой.  Путин также отметил, что несмотря на популярность робототехники и других современных направлений, сельское хозяйство остается одной из ключевых и перспективных отраслей. В частности, агросектор становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его привлекательным для новых инвестиций и кадров. Ранее, в ходе встреч с предпринимателями, Владимир Путин уже выражал удивление по поводу дефицита картофеля в Беларуси, которая традиционно считается крупным производителем этой культуры. Тогда представители агробизнеса заверили президента, что в России реализуются меры по импортозамещению и развитию собственного производства картофеля, а белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал рост цен и поручал увеличить посевы семенного картофеля для стабилизации ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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