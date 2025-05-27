Лукашенко пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку

В России наблюдается дефицит картофеля, и даже соседняя Беларусь практически полностью реализовала запасы этого продукта на российском рынке. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который пожаловался на нехватку продукции из-за россиян.
"Картошки-то не хватает у нас [в России], оказывается. Да, разговаривал с Александром Лукашенко. Он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию, понимаете", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В связи с этим он добавил, что агросектор сегодня становится все более актуальной и востребованной сферой.
Путин также отметил, что несмотря на популярность робототехники и других современных направлений, сельское хозяйство остается одной из ключевых и перспективных отраслей. В частности, агросектор становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, что делает его привлекательным для новых инвестиций и кадров.
Ранее, в ходе встреч с предпринимателями, Владимир Путин уже выражал удивление по поводу дефицита картофеля в Беларуси, которая традиционно считается крупным производителем этой культуры. Тогда представители агробизнеса заверили президента, что в России реализуются меры по импортозамещению и развитию собственного производства картофеля, а белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал рост цен и поручал увеличить посевы семенного картофеля для стабилизации ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.