Губернатор ХМАО утвердил самые большие выплаты в России для бойцов СВО

В Югре единовременная выплата контрактникам выросла на 450 тысяч рублей и теперь составляет 2 миллиона 650 тысяч рублей. Это самая высокая выплата в стране, постановление сегодня подписал губернатор округа Руслан Кухарук.
«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук подписал постановление, направленное на усиление поддержки участников специальной военной операции. Ключевым нововведением стало увеличение единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы», — сообщается на официальном сайте госорганов ХМАО.
Повышенную единовременную выплату могут получить граждане в случае заключения контракта в Югре в период с 26 мая по 31 июля. В этом случае сумма составит 2 650 000 рублей (ранее 2 200 000 рублей). Больше платят контрактникам лишь в одном регионе страны — в Самаре. Там сумма составляет 3,6 миллионов рублей, но полагаются такие деньги только офицерам. Рядовые бойцы в Самаре получают разово 1,1 миллиона рублей.
Военнослужащие из Югры смогут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку — выплаты по 150 тысяч рублей каждые два месяца после 30 месяцев службы при условии продолжения контракта. Региональные выплаты суммируются с федеральной единовременной денежной выплатой.
«Дополнительно в ряде муниципалитетов Югры (Сургут, Пыть-Ях, Нефтеюганск и Сургутский район) при заключении контракта предусмотрена выплата в размере 150 000 рублей из местного бюджета», — говорится в официальном сообщении властей ХМАО. Таким образом, общая сумма выплат бойцу, заключившему контракт в Югре, за 12 месяцев может составить от 5 720 000 рублей.
Кроме денежных выплат, для контрактников из ХМАО предусмотрен целый ряд дополнительных мер поддержки. Регион обеспечивает оплату проезда до пункта отбора на военную службу, предоставляет жилье и питание на время оформления документов и прохождения отборочных мероприятий, а также выдает каждому бойцу тактический рюкзак с необходимым обмундированием. Также власти Югры оказывают содействие в дооснащении воинских частей, где служат жители региона, необходимым оборудованием.
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