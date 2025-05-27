В Челябинской области изменят закон о транспортном налоге

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Почтовый транспорт освободят от уплаты налога
Почтовый транспорт освободят от уплаты налога Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области внесут изменения в региональный закон о транспортном налоге. Соответствующий законопроект размещен на сайте заксобрания.

«Законопроект разработан в целях освобождения от уплаты транспортного налога организаций почтовой связи общего пользования. Основным льготополучателем предполагается акционерное общество „Почта России“, отделения которого работают на территории сельских населенных пунктов, имеющее в своем парке 388 единиц транспорта, в том числе 374 единицы почтового транспорта», — говорится в пояснительной записке к документу.

В регионе работает 723 отделения почтовой связи (ОПС), все они являются убыточными, 114 ОПС нуждается в ремонте или модернизации. Высвобождающиеся средства будут направлены «Почтой России» на модернизацию отделений почтовой связи в сельской местности.

Предполагается, что отмена налога придется на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Законопроект внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Депутаты рассмотрят законопроект на заседании, которое состоится 29 мая.

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Депутаты заксобрания Челябинской области внесут изменения в региональный закон о транспортном налоге. Соответствующий законопроект размещен на сайте заксобрания. «Законопроект разработан в целях освобождения от уплаты транспортного налога организаций почтовой связи общего пользования. Основным льготополучателем предполагается акционерное общество „Почта России“, отделения которого работают на территории сельских населенных пунктов, имеющее в своем парке 388 единиц транспорта, в том числе 374 единицы почтового транспорта», — говорится в пояснительной записке к документу. В регионе работает 723 отделения почтовой связи (ОПС), все они являются убыточными, 114 ОПС нуждается в ремонте или модернизации. Высвобождающиеся средства будут направлены «Почтой России» на модернизацию отделений почтовой связи в сельской местности. Предполагается, что отмена налога придется на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Законопроект внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Депутаты рассмотрят законопроект на заседании, которое состоится 29 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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