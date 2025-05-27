Никаких лошадей в центре: в Тюмени закрутят гайки бизнесу по катанию на конях

С 1 сентября в Тюмени будет запрещено оказывать услуги по катанию на лошадях в общественных местах, если это будет происходить не во время массовых мероприятий и не будет согласовано с властями. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Оказание услуг по катанию на общественных территориях вне мест для катания, а также не в дни проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий не допускается. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2025.», — говорится в документе.
Таким образом, бизнесмены, предлагающие тюменцам прокатиться на лошадях, будут взяты под контроль. Они смогут оказывать услуги только на специально выделенных территориях и в определенные дни. Для этого нужно будет заранее подать заявку и получить ее одобрение. Кроме того, владельцам животных нужно будет сразу же убирать за ними: как на месте оказания услуги, так и по пути следования на точку работы.
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