Никаких лошадей в центре: в Тюмени закрутят гайки бизнесу по катанию на конях

В Тюмени введут запрет на катание на лошадях в общественных местах
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные смогут появляться только в отведенных местах и в определенные дни
Животные смогут появляться только в отведенных местах и в определенные дни Фото:

С 1 сентября в Тюмени будет запрещено оказывать услуги по катанию на лошадях в общественных местах, если это будет происходить не во время массовых мероприятий и не будет согласовано с властями. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Оказание услуг по катанию на общественных территориях вне мест для катания, а также не в дни проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий не допускается. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2025.», — говорится в документе.

Таким образом, бизнесмены, предлагающие тюменцам прокатиться на лошадях, будут взяты под контроль. Они смогут оказывать услуги только на специально выделенных территориях и в определенные дни. Для этого нужно будет заранее подать заявку и получить ее одобрение. Кроме того, владельцам животных нужно будет сразу же убирать за ними: как на месте оказания услуги, так и по пути следования на точку работы.

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С 1 сентября в Тюмени будет запрещено оказывать услуги по катанию на лошадях в общественных местах, если это будет происходить не во время массовых мероприятий и не будет согласовано с властями. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «Оказание услуг по катанию на общественных территориях вне мест для катания, а также не в дни проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий не допускается. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2025.», — говорится в документе. Таким образом, бизнесмены, предлагающие тюменцам прокатиться на лошадях, будут взяты под контроль. Они смогут оказывать услуги только на специально выделенных территориях и в определенные дни. Для этого нужно будет заранее подать заявку и получить ее одобрение. Кроме того, владельцам животных нужно будет сразу же убирать за ними: как на месте оказания услуги, так и по пути следования на точку работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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