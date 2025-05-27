Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу культурно-спортивный комплекс в поселке Андра Октябрьского района ХМАО. Начальная стоимость здания составляет 3,38 млн рублей, сообщил URA.RU представитель продавца. Примерно столько стоит однокомнатная квартира в регионе.
«На аукцион выставлен культурно-спортивный комплекс, расположенный в пгт Андра Октябрьского района. Начальная цена лота 3 382 375 руб. 26 коп. с учетом НДС», — уточнил URA.RU представитель продавца.
Здание представляет собой двухэтажный спортивный комплекс площадью более 1000 квадратных метров. Оно оснащено системами электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализацией и пожарной сигнализацией. Объект расположен на арендованном у муниципалитета земельном участке.
Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» избавляется от спортивных объектов в арктической зоне ХМАО. В поселках Игрим и Сорум продавались доли в спорткомплексах стоимостью от 11 до 53,5 млн рублей.
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