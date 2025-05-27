Отец убитой девочки требует миллионы с тагильского душегуба

К обвиняемому в убийстве 11-летней в Нижнем Тагиле предъявили иск на 15 млн

27 мая 2025 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Александров (справа) вину в преступлении признал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Отец 11-летней жительницы Нижнего Тагила предъявил многомиллионый иск к Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье погибшей. «Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Правда, папа думает о том, чтобы заявить новый иск и выбрать сумму побольше», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец 11-летней жительницы Нижнего Тагила предъявил многомиллионый иск к Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье погибшей. «Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Правда, папа думает о том, чтобы заявить новый иск и выбрать сумму побольше», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.