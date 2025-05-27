Отец убитой девочки требует миллионы с тагильского душегуба

К обвиняемому в убийстве 11-летней в Нижнем Тагиле предъявили иск на 15 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров (справа) вину в преступлении признал Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Отец 11-летней жительницы Нижнего Тагила предъявил многомиллионый иск к Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье погибшей.

«Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Правда, папа думает о том, чтобы заявить новый иск и выбрать сумму побольше», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления.

Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец 11-летней жительницы Нижнего Тагила предъявил многомиллионый иск к Владимиру Александрову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье погибшей. «Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Правда, папа думает о том, чтобы заявить новый иск и выбрать сумму побольше», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...