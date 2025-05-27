В Югорске в результате пожара погибли домашние животные. Людей в момент возгорания в квартире не оказалось, сообщает МЧС России по ХМАО.
«Пожар произошел в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома. Входная дверь оказалась заперта, после ее вскрытия выяснилось, что людей в помещениях нет. Спасти домашних животных не удалось», — следует из сообщения пресс-службы ведомства. Огнеборцы уточнили, что в пожаре пострадали четыре кошки и собака.
Возгорания произошло в обеденное время. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через 6 минут. Очаг пожара был локализован в одной из комнат девяти квадратных метров и ликвидирован. В тушении участвовали 17 сотрудников и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливают органы дознания.
Видео: МЧС ХМАО-Югры
Ранее URA.RU сообщало, что пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание.
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