В ХМАО при пожаре в квартире погибли четыре кошки и собака. Видео

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В пожаре погибли домашние животные, люди не пострадали
В пожаре погибли домашние животные, люди не пострадали Фото:

В Югорске в результате пожара погибли домашние животные. Людей в момент возгорания в квартире не оказалось, сообщает МЧС России по ХМАО.

«Пожар произошел в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома. Входная дверь оказалась заперта, после ее вскрытия выяснилось, что людей в помещениях нет. Спасти домашних животных не удалось», — следует из сообщения пресс-службы ведомства. Огнеборцы уточнили, что в пожаре пострадали четыре кошки и собака.

Возгорания произошло в обеденное время. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через 6 минут. Очаг пожара был локализован в одной из комнат девяти квадратных метров и ликвидирован. В тушении участвовали 17 сотрудников и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливают органы дознания.

Видео: МЧС ХМАО-Югры

Ранее URA.RU сообщало, что пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание. 

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В Югорске в результате пожара погибли домашние животные. Людей в момент возгорания в квартире не оказалось, сообщает МЧС России по ХМАО. «Пожар произошел в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома. Входная дверь оказалась заперта, после ее вскрытия выяснилось, что людей в помещениях нет. Спасти домашних животных не удалось», — следует из сообщения пресс-службы ведомства. Огнеборцы уточнили, что в пожаре пострадали четыре кошки и собака. Возгорания произошло в обеденное время. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через 6 минут. Очаг пожара был локализован в одной из комнат девяти квадратных метров и ликвидирован. В тушении участвовали 17 сотрудников и 5 единиц техники. Причины возгорания устанавливают органы дознания. Видео: МЧС ХМАО-Югры Ранее URA.RU сообщало, что пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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