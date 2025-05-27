Жители Тюмени неоднократно просили власти построить в городе метро. Однако сделать это невозможно из-за качества почвы. И кроме того, на создание метро может уйти около 20 лет. С помощью ИИ URA.RU представило, как бы выглядело метро в городе и какие ветки в областной столице могли бы появиться.
Четыре ветки
Вместе с ИИ мы решили, что городу нужны минимум четыре ветки метро. Первую мы назвали «Рощинской» — она простилается от аэропорта до автовокзала. Вторая «Московская» — от ЖК «Звездный» до поселка Московский, третья «Восточная» — от ДОКа до Ново-Патрушево. И последняя «Заречная» — от Казарово до Гилевской рощи.
Тюменский метрополитен
На каждой ветке получилось по шесть — восемь станций метро. В центре города ИИ создал треугольник, откуда тюменцы могли бы пересаживаться на нужные ветки. Самой длинной получилась фиолетовая ветка, она охватывает районы Дудаева, Тюменскую слободу, Московский тракт, центр, Профсоюзную, Айвазовский, лесопарк Гагарина и Мыс.
Станции метро
Также благодаря ИИ на фотографии мы подставили входы в метро и названия возможных станций. Один спуск — возле железнодорожного вокзала, второй — у цирка и третий — у стелы в районе ЖК «Машаров».
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