В ЛДПР рассказали, что сделали для Челябинской области за три года

За последние три года в Челябинской области при содействии лидера ЛДПР Леонида Слуцкого было повышено качество работы управляющих компаний, обеспечена господдержка пострадавшим от паводка жителям Аши, запущен проект помощи детям бойцов СВО и сделано многое другое. Так координатор реготделения партии, депутат челябинского заксобрания Виталий Пашин оценил итоги трех лет пребывания Слуцкого в должности председателя ЛДПР.
«Вот уже три года нет с нами основателя ЛДПР Владимира Жириновского. После ухода Владимира Вольфовича нашлось немало скептиков, которые предрекали нашей партии закат. Но их прогнозы не сбылись. За короткий срок благодаря Леониду Слуцкому мы серьезно укрепили свои позиции, все активнее разворачиваем свою деятельность в стенах Госдумы и на местах», — отметил Пашин.
Депутат подчеркнул, что на протяжении этих трех лет ЛДПР вела в регионе активную деятельность, направленную на поддержку людей. «Среди важных инициатив нашего реготделения хочу отметить запуск в Челябинске проекта „Спортквота ЛДПР“, который сделал занятия спортом для детей бойцов СВО, из многодетных и малообеспеченных семей доступными, участие партии в решении проблем с вывозом и утилизацией бытового мусора из малых городов нашей области, повышение качества работы управляющих компаний, обеспечение господдержки пострадавшим от весенних паводков жителям г. Аши. Мы и дальше продолжим отстаивать интересы региона, потому что для нас политика — не лозунги, а конкретные дела на благо родной территории и людей!» — заверил Пашин.
По словам либерал-демократа, главной целью партии остается защита государственных интересов и социальное благополучие граждан. «Через конкретные законопроекты и решения его воплощают в жизнь фракции и депутатские объединения ЛДПР в 85 российских регионах. И результаты нашей работы находят отклик у россиян. Среди политических сил страны, и это подтверждают все последние исследования ВЦИОМ, по уровню доверия жителей России ЛДПР уверенно занимает второе место», — резюмировал он.
Леонид Слуцкий возглавляет ЛДПР с 27 мая 2022 года. Он сменил основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле того же года.
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