В Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов
В Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Октябрьского района назначен Переладов Андрей Сергеевич», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО. До назначения Переладов четыре года служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора.
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Октябрьского района назначен Андрей Переладов
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло назначение в прокуратуру Нягани. Новым прокурором там стал Сергей Клочков.
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