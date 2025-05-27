Краснов назначил нового прокурора на севере ХМАО. Фото

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В Октябрьском районе на должность прокурора  назначен Андрей Переладов
В Октябрьском районе на должность прокурора  назначен Андрей Переладов Фото:

В Октябрьском районе на должность прокурора  назначен Андрей Переладов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Октябрьского района назначен Переладов Андрей Сергеевич», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО. До назначения Переладов четыре года служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора.

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Октябрьского района назначен Андрей Переладов
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Октябрьского района назначен Андрей Переладов
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО произошло назначение в прокуратуру Нягани. Новым прокурором там стал Сергей Клочков.

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В Октябрьском районе на должность прокурора  назначен Андрей Переладов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Октябрьского района назначен Переладов Андрей Сергеевич», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО. До назначения Переладов четыре года служил заместителем Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО произошло назначение в прокуратуру Нягани. Новым прокурором там стал Сергей Клочков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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