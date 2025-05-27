«Сотни тысяч людей, о чем-то это говорит»: Путин открыл новый сезон «Это у нас семейное»

Президент России Владимир Путин дал старт второму сезону всероссийского конкурса «Это у нас семейное», одобрив само мероприятие. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» гендиректор организации Андрей Бетин лично обратился к президенту, чтобы тот дал свое разрешение на запуск нового конкурсного этапа. Путин оценил, что данный конкурс интересен многим россиянам, число которых достигает сотни тысяч.
«Вот, например, конкурс „Это у нас семейное“ получился... Сотни тысяч людей, 600 тысяч... это же о чем-то говорит, правда? Получился», — высказался о конкурсе Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В свою очередь Бетин в разговоре с президентом подчеркнул, что все подготовлено к запуску второго сезона конкурса и далее попросил разрешения у главы государства на старт. «Конечно», — ответил Путин.
Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» проводится для поддержки и популяризации традиционных семейных ценностей, укрепления института семьи и выявления лучших семейных практик в России. В прошлом сезоне конкурса приняли участие тысячи семей из разных регионов страны.
Организаторы отмечают, что в рамках проекта также реализуются образовательные, просветительские и культурные программы, направленные на вовлечение детей и родителей в совместную деятельность. Цель конкурса «Это у нас семейное» — объединение семей через общие дела и выявление россиян с активной жизненной позицией в целом.
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