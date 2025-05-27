«Задача — сделать аналог Че Гевары»: уральский бренд Putin Team выйдет на зарубежный рынок

Основатель бренда одежды Putin Team, екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин, заявил о масштабных планах по расширению сети магазинов за границей. В этом году первые бутики Putin Team появятся в Китае, Индии, ОАЭ, ЮАР и Венгрии. Об этом он рассказал на пресс-подходе после конференции «Знай наших: Урал», проведенной издательским домом «Коммерсантъ-Урал», передает корреспондент URA.RU.
«В конце этого года открываем первые пять зарубежных точек: Китай, Индия, Эмираты, ЮАР и Венгрия. Задача — сделать из бренда Putin Team некий аналог Че Гевары — всех, кто против западного, либерального, демократического [уклада] и за традиционные ценности, все международное сообщество собрать под флагом Putin Team», — сказал журналистам Шишкин.
По его словам, на данный момент у бренда больше 50 точек по России. «В планах до конца 2026 года удвоить их количество, чтобы во всех регионах страны было хотя бы по одному магазину», — добавил дизайнер.
Впервые коллекцию одежды Putin Team Шишкин презентовал на международном форуме «Иннопром» в 2019 году. Он разработал ее под эгидой Минпромторга РФ. Уральский кутюрье владеет брендом SHISHKIN. Также он известен тем, что сшил костюм для Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!