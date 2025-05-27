ВСУ, обладающие идеологической установкой «на геноцид русского населения», убили беременную женщину в Курской области на глазах у ее родственников и ребенка. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов во время круглого стола «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды».
«Утром 6 августа прошлого года … идеологически настроенные на геноцид русского населения вооруженные силы Украины, вторглись на территорию Курской области, повторив преступления фашистской Германии… Убита на глазах у родственников и своего ребенка беременная женщина», — заявил Цуканов. Его слова передает РИА Новости.
Как сказал прокурор, украинские военные ежедневно используют различное вооружение, в том числе баллистические кассетные боеприпасы и беспилотники, чтобы целенаправленно атаковать мирное население. Среди жертв ВСУ есть дети, женщины и старики. По данным прокуратуры, в результате нападения ВСУ на Курскую область в августе прошлого года погибли 313 мирных жителей, а судьба еще 789 человек до сих пор неизвестна.
Ранее два российских военнослужащих, находившихся в плену, были расстреляны украинскими боевиками в селе Разлив на южнодонецком направлении. Об этом сообщила местная жительница, которой удалось спастись, пишет RT. По ее словам, утром она услышала звуки выстрелов и посоветовала своему сыну воздержаться от работы по дому в это время. Женщина также уточнила, что украинские боевики, причастные к убийству российских военнопленных, проживали в соседнем доме.
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